Последнее обновление: 15.11.2019 13:59

В России запрещена сдача квартир на сутки

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении поправок в утвержденные правительством Правила пользования жилыми помещениями. В соответствии с документом, «жилое помещение в многоквартирном доме» запрещено использовать для «предоставления гостиничных услуг».

Вне закона оказалась посуточная аренда квартир. В результате ухода с рынка владельцев посуточно сдаваемых квартир рынок гостевого размещения могут покинуть около трети игроков, пишет РБК.

В апреле 2019 года запрет на использование квартир для предоставления гостиничных услуг был прописан в Жилищном кодексе. Кроме того, летом были внесены изменения в Правила предоставления гостиничных услуг, в соответствии с которыми сфера их действия была распространена и на аренду квартир.

Эксперты полагают, что на долгосрочную аренду квартир, когда арендатор регистрируется по месту проживания, запрет не распространится, а как он будет работать в других случаях, покажет правоприменительная и судебная практика.

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