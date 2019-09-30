Последнее обновление: 30.09.2019 11:21

Китай объявил о новом месторождении нефти с запасами в 1 млрд тонн

Категории: Китай Нефть

Китайская нефтегазовая компания PetroChina («дочка» CNPC) обнаружила новое месторождение нефти на северо-западе страны с запасами более 1 млрд тонн. Соответствующее сообщение размещено на ее сайте.

Согласно документу, новое месторождение нашли в бассейне Ордос в провинции Ганьсу.

«Доказанный объем запасов нефти составляет 358 млн тонн, предполагаемый объем запасов оценивается в 693 млн тонн, что означает открытие большого нефтяного месторождения с общими запасами в 1 млрд тонн», — отметили в компании, передает РБК.

Таким образом, это месторождение может войти в сотню крупнейших в мире. В то же время находка не стала рекордной. Так, одно из крупнейших мировых месторождений Аль-Гавар в Саудовской Аравии содержит до 12 млрд тонн нефти, а крупнейшее в России Самоотлорское месторождение — порядка 7 млрд тонн.

Кроме того, в бассейне Сычуань на юге центральной части Китая PetroChina обнаружила месторождение сланцевого газа объемом более 1 млрд кубометров. В PetroChina добавили, что управление оценки запасов Министерства природных ресурсов КНР подтвердило результаты разведки компании в бассейнах.

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