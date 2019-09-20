Последнее обновление: 20.09.2019 13:13

В США одобрили проект финансирования правительства

Палата представителей США одобрила краткосрочный проект финансирования правительства до 21 ноября для избежания шатдауна (временное прекращение работы федеральных ведомств в США), следует из итогов голосования.

В поддержку законопроекта высказался 301 конгрессмен, против - 123. Теперь резолюция будет направлена в сенат. Для вступления в силу она должна быть одобрена обеими платами конгресса и подписана президентом.

В предложенном законопроекте нижней палаты конгресса заложено в том числе и продолжение финансирования военной помощи Украины на прежнем уровне. Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что изучает вопрос о том, надо ли предоставлять 250-миллионную ежегодную военную помощь Украине. Конгресс уже выделил эти средства, как и средства на другие программы в пользу Украины.

Как поясняет телеканал CNBC, демократам и республиканцам еще предстоит прийти к соглашению по долгосрочному финансированию федеральных учреждений на фоне острых разногласий по вопросам безопасности на границе и военным расходам.

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