Последнее обновление: 19.09.2019 12:18

Австрия выделит еще четыре миллиона евро на помощь сирийским беженцам

Австрия выделит очередной транш в размере 4 миллионов евро в поддержку сирийских беженцев и принимающих их государств, заявил в четверг министр иностранных дел страны Александер Шалленберг.

"Мы по-прежнему решительно настроены помогать беженцам (из зоны) сирийского конфликта и принимающим их странам. Миллионам людей в регионе нужна возможность вернуться к работе и образованию. Поэтому Австрия вносит вклад в поддержку сирийских беженцев на местах, выделяя дополнительно 4 миллиона евро", - цитирует главу австрийского МИД пресс-служба ведомства.

Таким образом, в 2019 году Австрия выделила в общей сложности 17,5 миллиона евро на помощь сирийским беженцам, отмечается в сообщении.

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