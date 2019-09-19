Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ

Кипр в 2020 году намерен досрочно погасить задолженность перед Международным валютным фондом (МВФ), говорится в проекте бюджета на 2020 год и среднесрочных бюджетных показателей на 2020-2022 годы, сообщает правительственное Бюро печати и информации.

"На 2020 год, в частности, планируется досрочное погашение задолженности перед Международным валютным фондом, в результате чего уровень государственного долга будет дополнительно снижен до 91,1% ВВП", - говорится в проекте бюджета, одобренном советом министров Кипра.

"Проводимая фискальная политика и активное восстановление экономической активности привели к значительному улучшению бюджетного баланса, который остается в профиците. Государственный долг считается жизнеспособным при всех сценариях. Кипр сейчас находится на инвестиционном уровне с легким доступом к международным рынкам, в то время как доходность кипрских облигаций остается на исторически низком уровне", - отмечается в документе.

Минфин Кипра напоминает, что в этом году был полностью погашен кредит, выданный Россией.