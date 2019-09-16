VW готов выплатить клиентам в Австралии почти 80 млн евро из-за "дизельгейта"

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen (VW) согласен выплатить своим клиентам в Австралии до 127 млн австралийских долларов (в пересчете - почти 79 млн евро) по коллективному иску в рамках урегулирования дизельного скандала.

Окончательное решение предстоит принять федеральному суду страны, говорится в заявлении австралийского отделения концерна, опубликованном в понедельник, 16 сентября.

Групповой иск связан с манипулированием данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей, о котором стало известно в 2015 году. В Австралии оно могло затронуть около 100 тысяч автомобилей марок Volkswagen, Audi и Skoda.

В случае одобрения судом средняя сумма компенсации для каждого автовладельца составит около 1400 австралийских долларов (870 евро), подчеркнули представители VW.

Позиция концерна является "важным шагом в обеспечении справедливости и восстановления прав" для тысяч австралийских автовладельцев, заявил адвокат Джулиан Шлиммель, представляющий интересы истцов.

В результате инициированных властями Соединенных Штатов в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка США для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями Соединенных Штатов соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала.