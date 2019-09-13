Беларусь безвозмездно направит в Венесуэлу лекарства

Беларусь предоставит Венесуэле безвозмездную помощь в виде лекарственных средств на общую сумму более чем 200 тысяч долларов. Об этом говорится в постановлении правительства.

Как следует из документа, размещенного на сайте НЦПИ, в перечне 35 наименований - таблетки, глазные капли, мазь, различные растворы для инъекций в ампулах и другие медикаменты. Общая сумма безвозмездной помощи превышает 442 тысячи рублей (около 215 тысяч долларов).

Ответственным за отпуск препаратов определено республиканское унитарное предприятие "Управляющая компания холдинга "Белфармпром". Министерству транспорта и коммуникаций поручено обеспечить доставку лекарственных средств в Венесуэлу.