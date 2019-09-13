ЕС выделил €10 миллионов на поддержку беженцев в Венесуэле

Евросоюз объявил, что очередная сумма в 10 миллионов евро будет направлена на поддержку перемещенных лиц в Венесуэле, а также беженцев из нее в соседних странах. Об этом информирует сайт Еврокомиссии.

"Направленная через Инструмент ЕС по поддержке стабильности и мира, эта помощь позволит осуществить немедленные и конкретные действия по созданию условий для их будущего развития. Такой подход будет включать три составляющие: укрепление структур регистрации и идентификации беженцев и мигрантов, финансирование мероприятий для снижения напряжения и риска насилия в странах, которые их принимают, а также на уменьшение уязвимости женщин, девушек и подростков перед сексуальной и трудовой эксплуатацией", - говорится в сообщении.

По данным Еврокомиссии, больше всего перемещенных лиц из Венесуэлы сейчас принимает Колумбия - около 1,5 миллиона беженцев. В целом за последние два года в результате ухудшения социально-экономической, политической обстановки и ситуации с безопасностью в Венесуэле свои дома вынуждены были покинуть более 4 миллионов человек.