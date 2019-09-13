Администрация Трампа разблокировала военную помощь Украине

Администрация президента США Дональда Трампа поздно вечером в среду, 11 сентября, разблокировала 250 млн долларов (226 млн евро) военной помощи, предназначавшейся Киеву в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины - программы американского министерства обороны, учрежденной Конгрессом в 2016 финансовом году.

Как уточняет Reuters, данный шаг был предпринят, после того как законодатели из Демократической и Республиканской партий выразили обеспокоенность тем, что Белый дом заморозил средства, выделение которых было ранее одобрено членами Конгресса США.

В комитете Сената по ассигнованиям уточнили, что финансирование было разблокировано за несколько часов до того, как его члены должны были обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону, что в дальнейшем должно было ограничить вмешательство американского президента в принятие аналогичных решений.

Между тем в посольстве Украины в США уточнили, что помимо указанной суммы Вашингтон из бюджета на текущий финансовый год (заканчивается 30 сентября. - Ред.) выделил Киеву 115 млн долларов (104 млн евро) в рамках программы Госдепартамента США по международному военному финансированию. Кроме того, в 2018 финансовом году по этой же программе Киеву были предусмотрены 26,5 млн долларов (23,9 млн евро). В целом же объем поддержки составил 391,5 млн долларов (354 млн евро).

О том, что советники Трампа по вопросам национальной обороны получили поручение пересмотреть перечисление украинской стороне 250 млн долларов сообщило 28 августа издание Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Трампа.

Эти средства предназначались для закупок украинской стороной оружия, оборудования, разведтехники и проведение военных тренингов. Отдельной статьей, в частности, проходило приобретение Киевом изделий военного назначения, на которое Конгресс США выделил примерно 50 млн долларов (45 млн евро).

Дональд Трамп потребовал от своих советников удостовериться, что эти средства будут использованы в интересах Соединенных Штатов. Оценкой, в частности, занимались министр обороны США Марк Эспер и занимавший пост советника президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Как напоминало издание, информация о пересмотре появилась на фоне неоднократных попыток Трампа преуменьшить вмешательство Москвы в ситуацию на востоке Украины, а также недавних заявлений американского лидера о необходимости вернуть Россию в состав формата G8.

Politico уточняло, что средства, выделенные Украине, не могли быть потрачены, пока программа пересматривалась. В то же время после 30 сентября, когда в США заканчивается финансовый год, доступ к ним должен был быть закрыт.