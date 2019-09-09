Последнее обновление: 09.09.2019 17:25

Евросоюз выделил 5,6 миллиарда евро на поддержку беженцев в Турции

Евросоюз выделил на поддержку беженцев в Турции через специальный фонд 5,6 миллиарда евро из запланированных 6 миллиардов евро, оставшиеся средства будут переданы в скором времени, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.

"ЕС продолжает выполнять обязательства в рамках заявления ЕС-Турция... Через Фонд для беженцев в Турции было выделено 5,6 миллиарда (евро - ред.) средств Евросоюза из 6 (миллиардов - ред.) для беженцев в Турции", - сказал представитель ЕК, добавив, что оставшиеся деньги должны быть выделены "в течение короткого времени".

Фонд ЕС для беженцев в Турции был создан в 2015 году по инициативе Евросовета с целью поддержки сирийских беженцев в Турции. Общий бюджет Фонда ЕС составляет 6 миллиардов евро на разные проекты, включая гуманитарные и негуманитарные.

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