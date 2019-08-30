Последнее обновление: 30.08.2019 13:38

Лондон выделяет три миллиона фунтов для помощи британцам в ЕС после Brexit

Правительство Британии выделяет три миллиона фунтов стерлингов для оказания помощи в оформлении документов живущим в ЕС британцам после Brexit, сообщил МИД Соединенного Королевства.

Британия должна выйти из ЕС 31 октября. После этого все граждане ЕС, живущие в Британии, и британцы, живущие в ЕС, должны зарегистрироваться и получить статус резидента. Для это требуется подать заявку, заполнить и отправить в миграционные службы анкеты и пройти биометрические процедуры.

"Живущим в ЕС британские граждане, которые могут столкнуться с трудностями при оформлении необходимых для статуса резидента документов, будет оказана помощь. Правительство выделяет три миллиона фунтов стерлингов для финансирования благотворительных и волонтерских организаций, которые будут информировать британских граждан (проживающих в ЕС) о необходимости регистрации в качестве резидента в ЕС и оказывать им поддержку при подаче заявок", - говорится в сообщении МИД.

В странах ЕС проживет более миллиона британцев. Правительство Британии планирует сфокусироваться на помощи тем, кому самостоятельно оформить статус резидента по каким-либо причинам затруднительно: пенсионерах, инвалидах, тех, кто проживает в удаленных районах или нуждается в услугах переводчиков.

Организации, готовые оказывать такие услуги, могут подать заявки на финансирование в МИД Британии с 19 сентября.

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