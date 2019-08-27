Последнее обновление: 27.08.2019 10:42

Пожары в Амазонии: Бразилия отказалась от $20 млн помощи G7

Бразилия отказалась от финансовой помощи стран G7 для борьбы с лесными пожарами в Амазонии. Об этом сообщает France24.

«Мы ценим (предложение), но, возможно, эти ресурсы более актуальны для лесовосстановления Европы», - сказал Оникс Лоренцони, глава администрации президента Бразилии Жаира Больсонаро.

Лоренцони имел в виду обещание финансовой помощи в размере 20 миллионов долларов, принятое на саммите G7 во Франции, для борьбы с пожарами в тропических лесах.

Глава администрации также посоветовал лидеру Франции Эммануэлю Макрону позаботиться о собственных землях: «Макрон не может даже избежать предсказуемого пожара в церкви, которая является объектом всемирного наследия. Чему он намерен учить нашу страну?», - отметил Лоренцони, обратив внимание на пожар в Нотр-Дам де Пари в апреле.

Международные лидеры на саммите G7 в Биарриц договорились выделить деньги на помощь в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонии.

Нынешние пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют «легкими планеты», на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Число очагов возгорания увеличивается.

blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование