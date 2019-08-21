ФРГ тратит сотни миллионов евро на содержание войск США

Правительство ФРГ за последние семь лет потратило на содержание американского военного контингента в Германии 243 млн евро. Об этом в среду, 21 августа, сообщает агентство dpa со ссылкой на копию ответа министерства финансов ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Бригитте Фрайхольд (Brigitte Freihold).

Из документа следует, что эти деньги были израсходованы в числе прочего на пенсии для бывших сотрудников и эксплуатацию земельных участков и зданий. Еще сотни миллионов евро были выделены под строительство на американских базах. Из 480 млн евро, выделенных правительством в период с 2012 до 2019 годы на участие в строительстве военных объектов в странах НАТО, почти все деньги приходятся на США, следует из ответа германского Минфина.

Согласно документу, в Германии в настоящее время находится около 35700 американских солдат, более половины из них - 18459 - размещены в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Еще 11689 американских военнослужащих дислоцированы в Баварии, 3036 - в Баден-Вюртемберг и 2471 - в Гессене.

По данным посольства США в ФРГ, на американских военных базах в Германии также работают 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц.

США планируют перебросить около одной тысячи военнослужащих из Германии в Польшу. Эту меру американский посол в Берлине недавно увязал с недостаточными, по мнению Вашингтона, расходами ФРГ на оборону.

"Просто оскорбительно ожидать, что американские налогоплательщики будут и впредь платить за более чем 50 тысяч американцев в Германии, в то время как немцы тратят свой торговый профицит на собственные нужды", - сказал в этой связи посол США в ФРГ Ричард Гренелл.

Ни посольство США, ни центральное командование американских войск в Европе (EUCOM) не ответили на запрос dpa о том, во сколько именно Вашингтону обходится содержание американского военного контингента в Германии.