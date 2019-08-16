Турецкий Ziraat Bank отказался работать с Центробанком Венесуэлы

Крупнейший по своим активам в Турции государственный банк Ziraat Bank прекратил свое сотрудничество с Центральным банком Венесуэлы на фоне введенных в отношении Боливарианской Республики Соединенными Штатами санкций.

Как сообщило агентство Bloomberg, главное финансовое учреждение Венесуэлы при содействии турецкого госбанка осуществляло операции по выдаче заработной платы подрядчикам, денежные переводы, а также принимало оплату за импорт продукции в национальной турецкой валюте — лире.

В Ziraat Bank подтвердили Bloomberg прекращение сотрудничества с Центробанком Венесуэлы, не предоставив никаких подробностей. Официальный представитель венесуэльского Центрального банка пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.