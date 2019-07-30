Последнее обновление: 30.07.2019 14:04

Генпрокуратура РФ проведет массовые проверки пенсионных фондов

Генеральная прокуратура с августа начнет проверку работы пенсионных фондов в стране. Об этом сообщил во вторник первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам первого полугодия.

"По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами. К организации ее проведения надо подойти с особой тщательностью", - сказал он, а также отметил, что "факты незаконного перевода пенсионных накоплений граждан из Пенсионного фонда России в нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную"

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