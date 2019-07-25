Последнее обновление: 25.07.2019 11:45

Египет получит последний транш от МВФ в размере 2 млрд долларов

Египет получит последний, шестой, транш кредита МВФ в размере 2 млрд долларов, сообщает панарабская газета al-Sharq al-Awsat со ссылкой на заявление Центробанка Египта.

В феврале египетский министр финансов Мухаммед Муит сообщил, что МВФ согласился на перечисление Египту пятого транша кредита на 2 млрд долларов.

Согласно заявлению Центробанка Египта, совет управляющих МВФ проголосовал за выделение Египту последнего (шестого) транша кредита в размере 2 млрд долларов.

Ранее МВФ одобрил финансовую помощь Египту на общую сумму 12 млрд долларов при условии проведения экономических и финансовых реформ, которые должны сделать египетскую экономику более стабильной, конкурентоспособной, а также помочь создать новые рабочие места.

Египет уже более двух лет реализует пакет экономических реформ, одобренных МВФ. С начала ноября 2016 года Центробанк Египта впервые за многие годы отпустил курс национальной валюты — египетского фунта — в свободное плавание, что привело к его обесцениванию в два раза.

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