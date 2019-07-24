Швейцарские банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.

Это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75% годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.

Банкам выгоднее разместить свободные средства в кредиты и предоставить их институциональным заемщикам по отрицательной ставке (но более выгодной по сравнению со ставкой Центробанка). Для заемщиков это также удобно: им необходимо вернуть меньше, чем взяли.

В настоящее время по такой схеме работают кредитные организации Zurcher Kantonalbank и Grisons cantonal bank (GKB). Ставки в банках кантонов Цюрих, Женева и Берн остаются невысокими, но все же выше нуля.

Похожая практика существует в Дании, Швеции и Японии.