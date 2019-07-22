Последнее обновление: 22.07.2019 12:08

Google заплатит $11 млн по иску о дискриминации по возрасту

Категории: Google Штрафы

Компания Google согласилась выплатить $11 млн в рамках иска о дискриминации по отношению к соискателям в возрасте, сообщает Bloomberg.

С 2007 по 2014 год Шерил Филлекес, которой больше 50 лет, пыталась устроиться в Google четыре раза, однако ее отказывались принимать на работу из-за возраста, несмотря на то, что имеет соответствующую квалификацию. В Google же заявляют, что не согласны с обвинениями и в целом отклоняли ее кандидатуру сознательно. Компания считает, что истцы не продемонстрировали технических способностей, необходимых для работы, на которую они претендовали.

Тем не менее в суд на Google подали 227 истцов, каждый из которых теперь получит по $35 000 в рамках дела по систематической дискриминации в отношении соискателей в возрасте. Юристам, представляющим интересы этих людей, будет выплачено в совокупности $2,75 млн.

Суд посчитал нужным, что Alphabet Inc., в состав которой входит "корпорация добра", должна проводить среди сотрудников и руководителей тренинги, посвященные вопросам возрастных предрассудков, мешающих компании принимать людей на работу.

Google по решению суда теперь обязана создать комитет, который будет заниматься вопросами возрастного разнообразия при наборе специалистов.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование