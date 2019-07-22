Google заплатит $11 млн по иску о дискриминации по возрасту

Компания Google согласилась выплатить $11 млн в рамках иска о дискриминации по отношению к соискателям в возрасте, сообщает Bloomberg.

С 2007 по 2014 год Шерил Филлекес, которой больше 50 лет, пыталась устроиться в Google четыре раза, однако ее отказывались принимать на работу из-за возраста, несмотря на то, что имеет соответствующую квалификацию. В Google же заявляют, что не согласны с обвинениями и в целом отклоняли ее кандидатуру сознательно. Компания считает, что истцы не продемонстрировали технических способностей, необходимых для работы, на которую они претендовали.

Тем не менее в суд на Google подали 227 истцов, каждый из которых теперь получит по $35 000 в рамках дела по систематической дискриминации в отношении соискателей в возрасте. Юристам, представляющим интересы этих людей, будет выплачено в совокупности $2,75 млн.

Суд посчитал нужным, что Alphabet Inc., в состав которой входит "корпорация добра", должна проводить среди сотрудников и руководителей тренинги, посвященные вопросам возрастных предрассудков, мешающих компании принимать людей на работу.

Google по решению суда теперь обязана создать комитет, который будет заниматься вопросами возрастного разнообразия при наборе специалистов.