Последнее обновление: 12.07.2019 16:40

Со счетов японской криптовалютной биржи Bitpoint украдено $32 млн

Японская криптовалютная биржа Bitpoint, предположительно, пострадала от хакерской атаки, в результате которой с торговой площадки было выведено $32 млн, пишет Financial Times.

По данным Bitpoint, 2,5 млрд иен ($23 млн) от общей суммы выведенных средств принадлежали клиентам биржи, а 1 млрд иен - самой компании.

Bitpoint, являющаяся относительно небольшим игроком на японском рынке криптовалютной торговли, приостановила торги на время расследования.

В заявлении компании говорится, что украдены были только те криптовалюты, которые хранятся в так называемом "горячем кошельке", который постоянно связан с интернетом и поэтому является уязвимым для хакерских атак.

Серия крупных хакерских атак лишила японские криптовалютные биржи сотен миллионов долларов.

Биржа Mt Gox со штаб-квартирой в Токио в 2014 году объявила себя банкротом, потеряв 850 тыс. биткойнов. В 2018 году хакеры украли около $500 млн с биржи Coinckeck.

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