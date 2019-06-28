В Германии предлагают создать обязательный регистр лоббистов

Шесть крупных организаций, среди них имеющие отношение к экономике и бизнесу, призвали правительство ФРГ создать обязательный публичный регистр лоббистов. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает немецкое издание Tagespiegel со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.

Согласно документу, в этом регистре должны быть перечислены все, кто "в качестве основной профессии занимаются представительством интересов" или чьей работой является воздействие на органы власти с целью сформировать те или иные намерения.

Контекст

Документ подписали Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), Объединение химической промышленности Германии (VCI), ассоциация семейных предпринимателей Die Familienunternehmer e.V., Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU), Федеральное объединение центров защиты прав потребителя (VZBV) и международная организация Transperency International.

"Наш необычный альянс выступает за большую открытость и ответственность перед обществом", - цитирует издание слова председателя VCI Утца Тильмана (Utz Tillmann). Организации предлагают сделать доступным для общественности бюджеты и список спонсоров, не указывая при этом точные суммы конкретных вложений, а также детали и обстоятельства проводимых встреч с политиками.

В настоящее время в Германии существует добровольный регистр подобных организаций, куда, впрочем, не входят адвокатские конторы, концерны или частные консультанты.

Ранее, 29 апреля, общественная организация LobbyControl представила доклад, главный вывод которого - концерны до сих пор обладают слишком большой властью в Брюсселе. Лоббизм осуществляется в основном через Совет ЕС, который в докладе назван "непрозрачным" органом - там национальные правительства пытаются действовать в интересах своей локальной промышленности. Так Германия пыталась затормозить введение тестов на выхлопные газы в интересах автомобильной промышленности.