Рост кредитования домохозяйств в еврозоне достиг 10-летнего пика - ЕЦБ

Рост кредитования домохозяйств в еврозоне достиг посткризисного максимума в апреле, в то время как корпоративное кредитование расширялось рекордными с начала года темпами, показали данные Европейского центрального банка (ЕЦБ) во вторник, ослабив опасения о том, что банки ограничивают выдачу кредитов на фоне замедления экономики.

Рост корпоративного кредитования ускорился до 3,9% в апреле с 3,6% в марте, но продолжил находится ниже посткризисного пика в 4,3%, достигнутого в сентябре, сообщил ЕЦБ.

Рост кредитования домохозяйств ускорился до 3,4% в апреле по сравнению с 3,3% в марте, достигнув самого высокого уровня с начала 2009 года, показали данные.

В условиях резкого замедления экономического роста в связи со слабым спросом на экспорт промышленных товаров, ЕЦБ уже отложил реализацию планов по нормализации политики, объявив вместо этого о дальнейших мерах стимулирования для поддержки банковского кредитования и экономики.

Опасаясь, что банки могут остановить кредитование компаний на фоне замедления роста, регулятор объявил о новом раунде сверхдешёвых кредитов, чтобы содействовать дальнейшим инвестициям.

Рост денежной массы еврозоны (M3), показателя, который часто является индикатором будущей активности, ускорился до 4,7% с 4,6% в годовом выражении, превзойдя прогноз на уровне 4,4%.