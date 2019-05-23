Последнее обновление: 23.05.2019 15:09

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Категории: США Деньги

Занимающаяся изготовлением сувенирной продукции американская компания Bradford Exchange выпустила монету к 75-летию окончания Второй мировой войны со странами-союзниками. На оборотной стороне монеты изображены флаги США, Великобритании и Франции, флага СССР среди них нет. Компания продает такие монеты за $39,99 за штуку, следует из информации на ее сайте.

«После долгих четырех лет войны и жертв во Второй мировой войне союзники наконец одержали победу <…> Вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня, с помощью этой коллекции монет, посвященной 75-й годовщине победы во Второй мировой войне», — говорится в описании к монете.

На аверсе монеты изображены 33-й президент США Гарри Трумэн, руководивший Штатами в 1945–1953 годах, и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, ставший впоследствии 34-м президентом США. На реверсе помимо флагов США, Великобритании и Франции изображены сверху специальный знак 75-й годовщины победы, а снизу даты юбилея — 1945–2020 годы.

Производитель называет монету «впечатляющим патриотическим подарком» и призывает делать заказы, прогнозируя на нее высокий спрос.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование