Deutsche Bank не передал Минфину США отчет по Трампу

Специалисты по борьбе с отмыванием денег немецкого банка Deutsche Bank обратили внимание на подозрительные транзакции, которые проводились с участием компаний президента США Дональда Трампа и его старшего советника и зятя Джареда Кушнера.

Сотрудники составили отчет об этом, а руководство банка должно было направить его на рассмотрение Минфина США, однако этого не произошло, сообщает в воскресенье, 19 мая, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на бывших работников банка.

Контекст

Речь идет о событиях 2016-2017 годов. Некоторые из подозрительных транзакций были переводами туда и обратно между компаниями Трампа и Кушнера, а также иностранными фирмами и частными лицами. Руководители Deutsche Bank решили не сообщать об этом в Минфин США, возможно, ради сохранения хороших отношений с крупным клиентом: банк предоставил Трампу кредит на сумму свыше 2 млрд долларов, из которых тот еще не вернул 300 миллионов, пишет NYT.

В марте генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс запросила у Deutsche Bank документы по займам, которые были выданы основной компании Трампа The Trump Organization. В апреле комитеты Палаты представителей по разведке и финансам направили повестки этому банку и ряду других кредитных учреждений в рамках расследования дела о финансах Трампа. Deutsche Bank начал передавать следователям документы, а Трамп и его дети подали предупредительный иск к нему.