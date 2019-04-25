"Северный поток-2" может стать нерентабельным

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Отмечается, что последний запрос на прокладку газопровода, предложенный оператором проекта датским властям, обозначает маршрут его прокладки через исключительную экономическую зону Дании. Это означает, что правительство этой страны не имеет права не выдавать разрешение на строительство.

Однако, как пишет издание, Копенгаген будет максимально оттягивать сроки выдачи разрешения, а также подчеркивает, что страна совершает такие действия исключительно из политических соображений. При этом окончание строительства может быть отложено минимум на год.

Junge Welt отмечает, что Дания будет обязана выдать разрешение, однако будет максимально затягивать процесс "кропотливой проверкой", включающей проверку экологической безопасности сроком до шести месяцев, а также еще проверку всех предложенных вариантов маршрута также на шесть месяцев. Это может привести к заморозке строительства, а также к демонтажу уже проложенных труб и новой их укладке по другому маршруту.

Издание заявляет, что все это скажется на стоимости проекта, который, по версии газеты, сейчас уже оценивается почти в 15 миллиардов долларов. Из-за смещения сроков сдачи в эксплуатацию вырастет стоимость газа, идущего по газопроводу в Европу, и, таким образом, сократится рентабельность "Северного потока-2". Кроме того, из-за этих факторов сократится разница в цене между российским газом и СПГ из США, что может сделать американский газ более привлекательным для европейских потребителей.

Кроме того, газета полагает, что Дания может затягивать строительство газопровода, пытаясь добиться нового договора между Россией и Украиной на транзит газа через украинскую территорию, поскольку старое соглашение перестанет действовать в самом начале 2020 года. Это также сократит нагрузку и рентабельность "Северного потока-2".

Junge Welt в заключение пишет, что, если не будет нового договора с Украиной, то Москва может на неопределенное время отказаться от части дохода от газового экспорта. Однако тогда она окажется в полной зависимости от политических решений датских властей, а учитывая их стремление затянуть весь процесс, это может сказаться на репутации России как "надежного поставщика" на европейском рынке.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от России до Германии через Балтийское море. Закончить строительство планируется уже в этом году. Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".

Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть по 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставляет другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.