Малайзия с июня вводит налог на выезд из страны

С 1 июня в Малайзии будут взимать туристический налог на выезд в размере от 20 до 40 ринггитов (309-617 руб.), сообщает газета New Straits Times.

"Налог вступит в силу с 1 июня и затронет туристов, покидающих Малайзию на регулярных рейсах и круизах. Пассажиров чартерных рейсов сбор не коснется", - пишет издание.

Сумма налога составит 20 малазийских ринггитов - при выезде в страны АСЕАН (Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Филиппины, Сингапур, Мьянма, Бруней, Лаос) и 40 ринггитов - по другим направлениям.

По мнению местных властей, налог на выезд не сильно скажется на турпотоке в Малайзию.

"Подобный сбор действует во многих странах: кто-то взимает его как налог, а кто-то включает в стоимость билетов", - заявил газете министр туризма и культуры страны Мохамаддин Кетапи. Он подчеркнул, что собранные деньги пойдут "на развитие страны и народа".

В январе Япония ввела налог на выезд в размере 1 тыс. йен для каждого, кто покидает страну на самолете или корабле. Пошлиной облагаются и граждане страны, и иностранцы.