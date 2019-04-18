Последнее обновление: 18.04.2019 16:45

В Бельгии будут через Facebook убеждать беженцев не искать убежище в стране

Госсекретарь по делам убежища и миграции Бельгии Магги Де Блок сообщила о запуске в Facebook государственной кампании по разубеждению беженцев из Палестины и Марокко, заваливших бельгийские власти прошениями об убежище.

"Эта кампания будет точечно сфокусирована на определенных группах, таких как палестинцы и марокканцы. Речь идет о самой масштабной кампании, из когда-либо проводившихся в Бельгии", - сказала журналистам Де Блок.

По ее словам, беженцы зачастую уверены, что "стоит им постучаться в дверь, и их примут, а в действительности шансы у них очень незначительные".

"И это создает давление на наши службы и нашу систему убежища и гостеприимства", - сказала министр.

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