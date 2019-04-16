Последнее обновление: 16.04.2019 16:13

Россия должна выплатить $44 млн «Укрнафте» за незаконный захват 16 заправок в Крыму

Международный арбитраж 12 апреля постановил взыскать с России $44,4 млн за «экспроприацию» имущества украинской компании «Укрнафта» в Крыму после присоединения полуострова к России. Об этом сообщается на сайте «Укрнафта». Также с России взыщут более $3,5 млн арбитражных расходов.

Речь идет об административных помещениях и 16 автозаправках в Крыму, «Укрнафта» пыталась вернуть контроль над своим имуществом, но получила отказ от российских правоохранительных органов. Летом 2015 года украинская компания передала спор на рассмотрение в международный арбитраж. Россия оспорила это в Верховном суде Швейцарии, однако суд в октябре 2018 года отклонил российский иск.

Отмечается, что швейцарский суд и арбитраж согласились в том, что «Укрнафта» «является инвестором по соглашению [между кабмином Украины и правительством России о поощрении и взаимной защите инвестиций], а имущество [компании] на территории Крыма — инвестициями».

Это не первое решение, вынесенное в пользу украинских компаний, которые пытаются добиться от России возмещения убытков за национализацию их активов в Крыму после марта 2014 года. Так, в мае 2018 года арбитраж в Гааге постановил выплатить 18 украинским предприятиям, среди которых есть связанные с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, $159 млн компенсации за «незаконную экспроприацию» их активов. Еще 11 других украинских предприятий, часть которых в прошлом была связана с группой «Приват» Коломойского, также пытается отсудить у России компенсацию черед международный арбитраж в Женеве.

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