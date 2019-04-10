Риски для глобальной финансовой стабильности продолжают расти - МВФ

Риски для глобальной финансовой системы усилились в последние шесть месяцев и могут повыситься еще больше в случае выхода Британии из Евросоюза без сделки или роста напряженности в торговых отношениях США и Китая, сообщил в среду Международный валютный фонд.

МВФ сообщил, что рост мировой экономики замедляется, а резкий спад может иметь масштабные последствия.

“Существует риск внезапного ухудшения положительных настроений инвесторов, что приведет к резкому ужесточению финансовых условий”, - говорится в докладе МВФ.

“Это будет иметь более широкие последствия для экономик с более слабыми фундаментальными показателями, более сильными финансовыми уязвимостями и меньшим арсеналом политики для ответа на потрясения”.

МВФ призвал чиновников четко сообщать о каких-либо изменениях позиции в денежно-кредитной политике, чтобы минимизировать колебания рынков. Хотя настроения инвесторов улучшились с тех пор, как Федрезерв взял паузу в цикле повышения ставок, резкое изменение политики ФРС может спровоцировать распродажу рисковых активов, сообщил фонд.

МВФ предупредил, что, если тупиковая ситуация в отношении Brexit сохранится на более продолжительный срок, это может “спровоцировать колебания на финансовых рынках, ударить по доверию инвесторов (и) отрицательно сказаться на деловых инвестициях”.

Согласно докладу фонда, зависимые от торговли секторы выросли на фоне ожиданий благоприятного исхода торговых переговоров США и Китая, однако в случае их провала МВФ ждет возобновления распродажи.