Последнее обновление: 08.04.2019 14:29

Белорусский госбанк готовится к размещению дебютного выпуска евробондов в долларах

ОАО "Банк развития республики Беларусь" 10 апреля начнет серию встреч с инвесторами, по итогам которых может разместить дебютный выпуск еврооблигаций в долларах сроком обращения 5 лет.

Кроме того, эмитент может рассмотреть возможность параллельного размещения евробондов в белорусских рублях на 3 года, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG.

ОАО "Банк развития республики Беларусь" создано в 2011 году в соответствии с указом белорусского президента. Банк финансирует проекты, включенные в государственные программы, осуществляет кредитную поддержку белорусского экспорта, участвует в программе развития малого бизнеса. Правительству принадлежит 96,2% акций банка, ОАО "Беларуськалий" - 3,78%, Нацбанку - 0,012%.

В пятницу банк опубликовал отчетность по МСФО, согласно которой его чистая прибыль в 2018 году выросла на 43% - до 327,1 млн белорусских рублей ($153,6 млн).

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