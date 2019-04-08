Госфонд Норвегии уберет из своего портфеля российские облигации

Государственный фонд Норвегии, крупнейший в мире по объему активов, скорректирует портфель вложений в инструменты с фиксированной доходностью размером $300 миллиардов, убрав из него облигации ряда развивающихся стран, сообщило в пятницу норвежское министерство финансов.

По подсчетам Reuters, этот шаг коснется бумаг суверенных и корпоративных эмитентов, в том числе российских, на общую сумму $17 миллиардов.

В портфеле фонда, согласно его данным, находятся российские облигации объемом $1,2 миллиарда.

Также в списке попавших под исключение из портфеля стран - Южная Корея ($6,3 миллиарда), Мексика ($5,7 миллиарда), Малайзия ($1,9 миллиарда), Польша ($1,05 миллиарда), Чили ($362 миллиона), Таиланд ($241 миллион), Израиль ($117 миллионов), Венгрия ($63 миллиона) и Чехия ($50 миллионов).

Бумаги перечисленных стран будут исключены из индекса, который фонд использует при пассивном управлении портфелем ценных бумаг.

При этом управляющие при желании смогут покупать такие EM-облигации, однако их доля не сможет превысить 5 процентов от его размера.

На долю инструментов с фиксированной доходностью в госфонде Норвегии, объем которого сейчас достигает $1,05 триллиона, приходится около 30 процентов. Остальные 70 процентов - это инвестиции в акции, которых решение Минфина не коснется.