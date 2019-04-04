Грузия получила все закупленные в США Javelin

Грузия получила все противотанковые ракетные комплексы Javelin, приобретенные в США. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория в ходе выступления в парламенте, сообщает Грузия Online.

"Мы начали закупать современную противотанковую систему. Я хочу заявить с этой высокой трибуны, что мы уже полностью закупили систему “Javelin” и она доставлена в Грузии. Мы также выделили в этом году 23 млн лари и аналогичная сумма была выделена США для ремонта и модернизации вертолетов. Это примерно 50 млн лари", - заявил Изория.

Как известно, переговоры Грузии с США о покупке противотанковых комплексов Javelin Грузия начались в 2017 году. Государства смогли договориться о приобретении за $ 75 млн 410 ракет противотанковых ракетных комплексов и 72 командно-пусковых установок. Первая партия Javelin поступила в Грузию в январе прошлого года.