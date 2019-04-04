Последнее обновление: 04.04.2019 15:12

Новые эконормы в ЕС будут стоить автопроизводителям 7,4 млрд евро прибыли

Прибыль крупнейших автопроизводителей Европы сократится на 7,4 млрд евро в результате введения Евросоюзом новой цели по выхлопам углекислого газа, прогнозируют аналитики банка UBS AG.

Для того, чтобы соответствовать новой норме, установленной на уровне 95 грамм выбросов CO2 на километр пройденного пути к 2021 году, автопроизводителям нужно будет придумать, как снизить выхлопы примерно на 20% с текущих уровней.

По словам аналитика UBS Патрика Хуммеля, в настоящее время ни одна европейская компания не соответствует новой норме.

Ожидается, что от изменения нормативов больше всех пострадает Peugeot, потеряв порядка 25% прибыли в расчете на акцию. Прибыль Fiat Chrysler может сократиться на 20% на акцию, Volkswagen - на 13%, Renault - на 10%.

За превышение нормы автопроизводители могут быть оштрафованы на 95 евро за каждый грамм CO2 сверх установленного лимита, помноженные на число проданных в Европе автомобилей.

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