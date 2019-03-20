В Германии выпустили "Монополию" с настоящими деньгами

Ко Всемирному дню игры "Монополия" в Германии выпустили необычный тираж: в 40 коробок положили настоящие купюры.

Ограниченная серия помечена особой наклейкой, настольная игра поступила в продажу по всей стране во вторник, 19 марта.

В коробках можно найти 100 и 1000 евро, а в одной из них спрятана крупная сумма - 20 580 евро, сообщает газета Bild.

Производитель скрывает, в каких именно магазинах будет продаваться ограниченная серия. Во время упаковки на заводе использовали специальную технологию, чтобы даже работники не узнали, в какой коробке лежат настоящие деньги.

Иногда в немецких лотереях предлагают странные выигрыши: в 2018 году в Баварии разыграли места на кладбище. За 200 мест боролись 280 претендентов.