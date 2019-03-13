В Венесуэле нормализовали ситуацию с электронными платежами после блэкаута

Центральный банк Венесуэлы сообщил во вторник о нормализации работы системы электронных платежей в стране после недавнего блэкаута.

«ЦБ Венесуэлы сообщает пользователям государственного и частного банковского сектора, что платежные системы, управляемые банком-эмитентом, активны. Полностью функционирует в реальном времени палата электронных возмещений, а также система валовых расчетов. Таким образом, в интересах пользователей обеспечиваются переводы высокой и низкой стоимости», = говорится в сообщении финансового учреждения.

Для Венесуэлы вопрос электронных платежей весьма важен в условиях практически полного отсутствия возможности заплатить за ту или иную услугу или товар наличными боливарами. Это связано с острой нехваткой наличных денег, в связи с чем местные жители пользуются для расчетов местными карточками в боливарах. После массового отключения электричества пропала возможность совершать оплату картами.

Также магазины и частные продавцы давно уже принимают наличные доллары, однако это не всегда удобно в связи с отсутствием наличной сдачи.

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС «Эль-Гури». Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. В понедельник президент страны Николас Мадуро продлил выходные еще на один день из-за блэкаута. По его словам, во вторник и в среду власти страны продолжат восстанавливать электроснабжение.