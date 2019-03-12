Трамп предложил выделить 500 млн долларов на борьбу с "вредным влиянием России"

Президент США Дональд Трамп предложил выделить свыше 500 млн долларов (в пересчете - 444,6 млн евро) на "противостояние вредному влиянию России". Соответствующая сумма представлена в проекте бюджета Соединенных Штатов на 2020 финансовый год, обнародованном в понедельник.

Средства предлагается направить в Европу и Центральную Азию для укрепления совместной безопасности, защиту территориальной целостности союзников США, а также поддержку отказа партнеров Вашингтона от использования российского вооружения. Кроме того, деньги могут быть потрачены на устранение "слабостей в экономической среде", которые российские власти стремятся использовать в своих интересах, говорится в документе.

Трамп отнес к приоритетам "стратегическую конкуренцию с Китаем и Россией".

Согласно документу, общие доходы бюджета составят 3,64 триллиона долларов, а расходы - 4,74 триллиона. В частности, затраты на оборону предлагается увеличить на 5%, до 718 млрд долларов. Подобный шаг позволит Соединенным Штатам "оставаться ведущей военной силой в мире", подчеркивается в документе. Проект, который направлен в виде запроса Конгрессу США, предполагает сокращение расходов, не связанных с обороной, с 597 до 543 млрд долларов.