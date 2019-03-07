Последнее обновление: 07.03.2019 17:11

Совет ЕС отверг список стран со слабой защитой от финансирования терроризма

Совет стран Евросоюза отклонил предложенный Еврокомиссией новый список третьих стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет единогласно решил отклонить проект списка, предложенный Еврокомиссией", - говорится в сообщении.

ЕК в феврале приняла такой новый список из 23 стран и предложила его на одобрение странам Евросоюза. В список вошли Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Афганистан, Панама, Ливия, Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Йемен. Россия в список ЕК не входит. При этом ЕК не предлагала запрещать транзакции со странами из нового списка, она лишь призвала к большей внимательности в их совершении.

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