Китай увеличивает расходы на оборону

Китай продолжит "разумное и уместное" увеличение расходов на оборону для удовлетворения своих потребностей в области национальной безопасности и военных реформ. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.

«Поддержание разумного и надлежащего роста расходов на национальную оборону необходимо для защиты национальной безопасности и проведения военных реформ с китайскими характеристиками», - сказал Чжан, выступая на брифинге в преддверии открытия очередной сессии ВСНП.

Он добавил, что «ограниченные» расходы Китая на оборону предназначены только для собственных нужд безопасности страны и для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а не для угрозы другим странам: «Будет ли страна представлять военную угрозу для других стран, зависит от ее внешней и оборонной политики, а не от того, насколько увеличиваются ее расходы на оборону», - подчеркнул он.

Чжан не уточнил, насколько правительство планирует расходы на оборону, ожидается, что сумма будет названа в процессе обсуждения бюджета.

Вторая сессия ВСНП 13-го созыва открывается в Пекине во вторник, 5 марта.