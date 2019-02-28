Норвежский фонд зафиксировал первые за семь лет убытки

Крупнейший в мире суверенный фонд, норвежский Government Pension Fund Global сообщил об убытках по итогам 2018 года в размере 485 млрд крон ($56,7 млрд). Об этом говорится в годовом отчете фонда. В 2017 году доходность составила 1,028 трлн крон. Это первый убыток с 2011 года (тогда убыток составил 86 млрд крон).

Больше фонд терял только во время финансового кризиса 2008 года (убыток составил тогда 633 млрд крон). Крона ослабла по отношению ко многим валютам, в которые инвестировал фонд, отмечается в отчете.

По состоянию на конец года 66,3% активов фонда составляли ценные бумаги, 30,7% — бумаги с фиксированным доходом, 3% — недвижимость.

Рыночная стоимость фонда упала на 233 млрд крон до 8,2 трлн крон по итогам года.

Государственный пенсионный фонд Норвегии является крупнейшим в мире. Он состоит из двух отдельных фондов: в один — Government Pension Fund Global — перечисляются сверхдоходы от нефтяной промышленности Норвегии, другой — Government Pension Fund Norway — формируется за счет инвестиций в норвежский бизнес.

В сентябре 2017 год размер активов фонда превысил $1 трлн, что сделало его крупнейшим фондом мира. Спустя полгода, в феврале 2018 года, он отчитался о рекордном доходе.