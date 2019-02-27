Янукович отмыл через Swedbank $4,2 миллиона – СМИ

Бывший президент Украины Виктор Янукович использовал счет в балтийском отделении шведского банка Swedbank для отмывания денег. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на шведский телеканал SVT.

"Виктор Янукович, президент Украины до 2014 года, использовал счет в балтийском отделении Swedbank для отмывания денег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Янукович провел операцию на сумму в 3,7 миллиона евро (4,2 миллиона долларов) в 2011 году через компанию Vega Holding Limited, которая имела счет в отделении Swedbank в Литве.

По данным шведского канала, сам Swedbank знал о транзакции Януковича еще с 2017 года, когда украинские правоохранители направили им запрос о предоставлении информации о счете экс-президента Украины.

Как сообщил представитель банка Габриель Родау, банк не знает, Янукович ли действительно проводил транзакции через их банк.

"Я не знал (о транзакции Януковича через Swedbank - ред.), а если я бы знал, то все равно не смог бы прокомментировать новость в связи с банковской тайной", - сказал он.

21 февраля 2019 года стало известно, что шведский банк Swedbank заподозрили в причастности к масштабному отмыванию денег, что привело к большому финансовому скандалу в балтийском регионе. Около 50 клиентов Swedbank перечислили около 40 млрд. крон (4,3 млрд долл.) на подозрительные счета в операциях между Swedbank и Danske Bank с 2007 по 2015 годы.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины. Суд также принял решение взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561,20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество. Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.