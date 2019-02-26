Шакира предстанет перед судом в Испании за уклонение от уплаты налогов

Певица Шакира предстанет в качестве обвиняемой перед испанским судом 12 июня в связи с предъявленными ей обвинениями в уклонении от уплаты налогов.

Суд города Эсплугес-де-Льобрегат (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) принял к рассмотрению иск прокуратуры по шести эпизодам уклонения от уплаты налогов (подоходного налога и налога на имущество), сообщает агентство Europa Press.

Речь идет о сумме в 14,5 млн евро. По мнению прокуратуры, Шакира скрывала заработанные деньги через 14 компаний, созданных на Каймановых островах, Виргинских островах, в Панаме и других офшорных зонах.

С 2010 по 2017 год Шакира состояла в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике. Официально о своих отношениях пара объявила в 2011 году, однако на учет в налоговые органы Испании Шакира встала только в 2015 году. Таким образом, налоговики подозревают, что в течение четырех лет певица уклонялась от уплаты налогов в Испании, хотя большую часть времени жила на территории этой страны.