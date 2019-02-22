Последнее обновление: 22.02.2019 17:51

С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.

"Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монетах допускается использование надписей на иностранных языках", - говорится в тексте указа.

Согласно предыдущей концепции дизайна банкнот и монет, на них допускались надписи на казахском и русском языках.

Дизайн банкнот и циркуляционных монет разрабатывается на основе единого дизайнерского оформления.

Как говорится в сообщении, концепция дизайна банкнот и монет казахстанского тенге определяет основные принципы разработки дизайна банкнот и монет.

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