Последнее обновление: 22.02.2019 13:53

В ФРГ зафиксирован рекордный профицит общественных бюджетов

В 2018 году в Германии, несмотря на ослабление конъюнктуры, зафиксирован рекордный с момента воссоединения страны профицит общественных бюджетов.

Превышение доходов над расходами составило в абсолютном исчислении 59,2 млрд евро, сообщило в пятницу, 22 февраля, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

По итогам прошлого года профицит отмечен на всех государственных уровнях - федеральном, земельном, местном, а также в кассах обязательного социального страхования.

В целом данный показатель оказался на отметке в 1,7 процента ВВП. Максимальным он был для госказны - 17,9 млрд евро.

Положительная динамика достигнута благодаря увеличению налоговых поступлений, социальных взносов и крайне благоприятной ситуации на рынке труда, поясняют эксперты.

Рост положительного сальдо отмечается уже пятый год подряд. В 2017 году оно составляло 36,6 млрд евро.

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