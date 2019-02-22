Последнее обновление: 22.02.2019 13:53

Huawei увеличит штат в Канаде и повысит расходы

Китайская Huawei Technologies Co. увеличит штат в Канаде на 20%, наняв 200 новых сотрудников, и повысит инвестиции в НИОКР на 15% с текущих 180 млн канадских долларов ($137 млн) в год.

Как говорится в сообщении компании, права на часть интеллектуальной собственности Huawei в Канаде будут переданы местным университетам.

Тем самым Huawei пытается противостоять США, которые убеждают союзников в небезопасности ее телекоммуникационного оборудования, пишет The Wall Street Journal.

В четверг председатель совета директоров Huawei Лян Хуа назвал кибербезопасность общемировой проблемой, которая требует четких правил и большего сотрудничества между отдельными государствами и производителями оборудования.

По словам топ-менеджера, Huawei вложила в исследования и разработки в Канаде около $500 млн с 2008 года, когда в стране появилось ее подразделение.

Отношения Huawei с канадскими властями были напряженными с декабря прошлого года, когда в Ванкувере по требованию США была задержана финдиректор китайской компании и дочь ее основателя Мэн Ваньчжоу.

Сейчас Канада проверяет безопасность оборудования Huawei, уделяя особое внимание ее роли в развитии сетей 5G в будущем. По данным источников WSJ, до завершения этой проверки остается как минимум несколько месяцев. Государственные ведомства Канады отказываются ее комментировать, но обещают опубликовать всю информацию "в свое время".

blog comments powered by Disqus
<Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование