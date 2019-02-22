Huawei увеличит штат в Канаде и повысит расходы

Китайская Huawei Technologies Co. увеличит штат в Канаде на 20%, наняв 200 новых сотрудников, и повысит инвестиции в НИОКР на 15% с текущих 180 млн канадских долларов ($137 млн) в год.

Как говорится в сообщении компании, права на часть интеллектуальной собственности Huawei в Канаде будут переданы местным университетам.

Тем самым Huawei пытается противостоять США, которые убеждают союзников в небезопасности ее телекоммуникационного оборудования, пишет The Wall Street Journal.

В четверг председатель совета директоров Huawei Лян Хуа назвал кибербезопасность общемировой проблемой, которая требует четких правил и большего сотрудничества между отдельными государствами и производителями оборудования.

По словам топ-менеджера, Huawei вложила в исследования и разработки в Канаде около $500 млн с 2008 года, когда в стране появилось ее подразделение.

Отношения Huawei с канадскими властями были напряженными с декабря прошлого года, когда в Ванкувере по требованию США была задержана финдиректор китайской компании и дочь ее основателя Мэн Ваньчжоу.

Сейчас Канада проверяет безопасность оборудования Huawei, уделяя особое внимание ее роли в развитии сетей 5G в будущем. По данным источников WSJ, до завершения этой проверки остается как минимум несколько месяцев. Государственные ведомства Канады отказываются ее комментировать, но обещают опубликовать всю информацию "в свое время".