Евросоюз выделил €2,2 миллиона на развитие свободы медиа

ЕС объявил об учреждении трех масштабных проектов в сфере поддержки свободы СМИ и плюрализма общей стоимостью 2,2 миллиона евро. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

«Сегодня ЕС выделил 2,2 миллиона евро для трех отдельных пилотных проектов в сфере свободы СМИ и плюрализма, которые направлены на развитие качественной журналистики и трансграничного сотрудничества между медиа-профессионалами и медиа-союзами в цифровую эпоху», - отмечается в сообщении.

Первый проект с бюджетом 1 миллион 200 тысяч евро будет способствовать мобильности молодых профессионалов в сфере медиа и трансграничному обмену между отдельными изданиями и журналистскими сообществами. Он также направлен на инновационное развитие европейского медиа-сектора и повышение его качественного и профессионального уровня.Второй пилотный проект с бюджетом 500 тысяч евро предлагает возможность стажировки в ключевых европейских медиа-учреждениях для журналистов, работающих в изданиях, выходящих на языках меньшинств. Это должно способствовать росту профессионального уровня местных изданий, учить журналистов шире воспринимать события, способствовать общему росту медиа-культуры.

Третий проект, также на полмиллиона евро, имеет целью уточнение сфер деятельности медиа-организаций на территории Евросоюза. Он поможет создать общую платформу для взаимодействия между такими организациями, облегчить их адаптацию к стремительно развивающемуся цифровому миру.