ОАГ выделит Венесуэле $100 млн гуманитарной помощи

Двадцать пять стран-участниц конференции Организации американских государств (ОАГ) пообещали выделить 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Венесуэле. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон после конференции ОАГ по оказанию помощи стране, сообщает AFP.

«Сегодня 25 стран, объединившихся во время конференции ОАГ по гуманитарной помощи в поддержку Венесуэлы, обязались выделить 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь», - заявил Болтон.

По словам Дэвида Смоланки, координатора рабочей группы ОАГ по миграции и беженцам из Венесуэлы, деньги пойдут напрямую в центры сбора помощи, созданные на границах с Колумбией и Бразилией, а также на карибском острове Кюрасао.

Как известно, Венесуэла страдает от гиперинфляции и серьезной нехватки товаров первой необходимости пока в стране идет борьба за контроль над государством.

23 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принял присягу. Он заявил, что Мадуро, который в мае объявил о своей победе на президентских выборах, не способен исполнять обязанности главы государства и пообещал провести в стране досрочные выборы.

Уже более 50 стран признали Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.