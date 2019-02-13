Во Франции суд оштрафовал Google за незаконный сбор данных

Суд высшей инстанции Парижа обязал компанию Google выплатить штраф в размере 30 тысяч евро обществу по защите прав потребителей UFC-Que Choisir после признания некоторых правил компании "незаконными", говорится в документе суда.

Общество обратилось в суд Парижа в 2014 году, чтобы добиться признания незаконными 209 пунктов, включенных в правила использования информации пользователей и документ о политике конфиденциальности компании Google.

"(Суд) обязал компанию Google выплатить обществу UFC-Que Choisir 30 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб коллективным интересам пользователей", - говорится в документе.

Сообщается, что с момента вступления в силу документа компания обязана получать согласие французских пользователей на любое использование их данных во всех сервисах Google, даже если согласие не предусматривается законом. Отныне компания не имеет права на постоянное отслеживание геолокации пользователей, сбор данных с телефонов и планшетов без получения разрешения, а также использование персональных данных в коммерческих рекламах.

Ранее UFC-Que Choisir выиграло процесс у социальной сети Twitter, которую обвиняло в нарушениях конфиденциальности. Тогда суд Парижа обязал компанию Twitter отменить свыше 250 условий договора между сервисом и пользователем, которые были сочтены недобросовестными.