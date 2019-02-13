ЕС согласовал инструменты борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег

Европарламент и Евросовет достигли политического согласия вокруг предложений Европейской Комиссии по упрощению трансграничного доступа правоохранительных органов к финансовой информации.

Это усилит их способность в борьбе против финансирования терроризма.

Новые меры, достижение которых было определено политическим приоритетом на 2018-2019 годы, позволят полиции получать быстрый доступ к важной финансовой информации в ходе уголовных расследований, что укрепит способность ЕС реагировать на проявления терроризма и другие серьезные преступления.

Правила, которые содержатся в новой Директиве ЕС, упрощают для европейских правоохранителей организационную работу и координацию между различными государствами ЕС в условиях, когда преступные группировки могут направлять трансграничные финансовые потоки в течение считанных минут. По замыслу, такие правила позволят значительно усилить контроль за попытками отмывания денег.

Предложенная директива еще должна пройти формальное утверждение в ЕП и в Европейском Совете. У стран-членов будет 24 месяца, чтобы привести национальное законодательство в соответствие этому документу.