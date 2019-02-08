Эдинбург первым в Британии хочет ввести туристический сбор

Столица Шотландии может стать первым городом в Великобритании, в котором введут туристический налог.

Горсовет инициировал нововведения, чтобы справиться с наплывом туристов, сообщает Reuters.

Отмечается, что Эдинбург ежегодно посещают около 1,75 миллиона иностранцев, что делает его вторым по посещаемости в Великобритании после Лондона.

Кроме того, в 2017 году заполненность отелей в Эдинбурге была самой высокой среди всех городов Великобритании - в среднем 83,7%.

Городской совет Эдинбурга определил, что налог составит 2 фунта (2,6 доллара) с одноместного номера за сутки. Полученные средства планируется направить на "улучшение туристической инфраструктуры и управления городом" по примеру Барселоны и Рима.

В то же время, согласно опросу, проведенному горсоветом, лишь 51% людей, которые сдают жилье, поддержали эту идею. Для того, чтобы инициатива вступила в силу, ее еще должен одобрить парламент Шотландии.

Ассоциации гостиниц также выразили обеспокоенность дополнительным налогом, который в случае одобрения должны будут платить туристы, в экономически непростое время.