Швейцария заплатит хакерам $150 000 за взлом системы голосования

Правительство Швейцарии выделило 150 000 швейцарских франков ($149 728, 132 058 евро по сегодняшнему курсу) для наград за взлом новой системы электронного голосования. Об этом сообщает швейцарский сайт Local.

Федеральная канцелярия объявила о проведении фиктивных выборов с 25 февраля по 24 марта. Власти пригласили всех, кто хочет продемонстрировать свои таланты в хакерстве, до старта "выборов" зарегистрироваться на соответствующем сайте.

При этом за разные достижения хакеры получат разные суммы. Самый крупный приз - 43 000 евро - получит тот, кто сможет незаметно проманипулировать подсчетом голосов. За манипуляцию отдельными голосами избирателями, которые не будут замечены специалистами, хакеры получат от 26 000 до 43 000 евро.

Другие обнаружения манипулирования избирателем или вторжения в личную жизнь избирателя вознаградят меньшими сборами. Сумма выплачиваемого вознаграждения будет зависеть от уровня вторжения.

В правительстве надеются, что таким образом смогут подтвердить или даже улучшить защиту электронной избирательной системы в стране.

Отмечается, что с 2004 года в нескольких кантонах Швейцарии проводится электронное голосование. В конце прошлого года правительство выступило с инициативой о том, чтобы через два года онлайн-голосование стало третьим вариантом для всей страны.