BNP Paribas снизил целевые показатели после слабого завершения 2018 года

Крупнейший банк Франции BNP Paribas в среду понизил целевые показатели роста прибыли и выручки на 2020 год на фоне слабости финансовых рынков, ударившей по его доходам в последнем квартале 2018 года.

BNP Paribas ожидает, что рентабельность капитала составит 9,5 процента в 2020 году, тогда как ранее показатель прогнозировался на уровне выше 10 процентов. Банк также снизил целевой показатель роста выручки до 1,5 процента в год в период с 2016 по 2020 годы по сравнению с 2,5 процента, прогнозировавшимися ранее.

По итогам 2018 года выручка банка сократилась на 1,5 процента до 42,52 миллиарда евро ($48,5 миллиарда).

В частности, подразделение инвестиционно-банковских услуг и торговых операций на глобальных рынках зафиксировало падение доходов на 40 процентов, а также доналоговый убыток из-за обвала финансовых рынков.

Выручка группы в четвертом квартале снизилась до 10,16 миллиарда евро с 10,53 миллиарда за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные Infront Data, прогнозировали показатель на уровне 10,33 миллиарда.

Чистая прибыль выросла до 1,44 миллиарда евро с 1,43 миллиарда годом ранее, превысив прогноз аналитиков на уровне 1,41 миллиарда.